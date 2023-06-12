Çamönü Barajı 2024'e hazır olacak

Manisa'nın Akhisar ilçesinin bereketli topraklarına bereket katacak Çamönü Barajı'nda geri sayım başladı. Gövde dolgusu tamamlanan barajdaki imalatların yaz sonuna kadar bitirileceği, sonbaharla birlikte Akhisar Çamönü Barajı'nda su tutulacağı açıklandı. Sulama şebekesi inşaatının da barajdaki çalışmalarla paralel bir şekilde yürütüleceğini belirten DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, “2024 yazında barajdan tarlalara su vermeyi planlıyoruz” diye konuştu.

Çamönü Barajı'nın gövde yüksekliğinin temelden 41 metre olduğunu ifade eden DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, “Akhisar Ovasında 2270 dekar araziye can suyu verecek Çamönü Barajı'nın gövde dolgusunu tamamladık. Bu yaz sonuna kadar Dolusavak imalatları, Su alma yapısı, vana odası imalatları ve gövde kret düzenlemelerini de bitireceğiz. Hedefimiz yağışlar başlamadan önümüzdeki sonbaharla birlikte barajda su tutmak” dedi.

Akhisar Çamönü Barajı Sulama ihalesinin de 2022'nin son aylarında yapıldığını hatırlatan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, “Hedefimiz projeyi bir an önce bitirip, Akhisarlı üreticilerin hizmetine sunabilmek. Bu gaye doğrultusunda baraj ve sulama şebekesi inşaatlarını eş zamanlı olarak yürütüyoruz. Sulama şebekesi için gerekli olan yaklaşık 12 bin 500 metre uzunluğundaki boruyu şantiyemize getirdik. 1 yıl içerisinde sahadaki çalışmaları bitirip, 2024 yaz sulama sezonuyla birlikte barajdan tarlalara su vermeyi planlıyoruz” şeklinde konuştu.

Çiftçi 7,2 milyon lira daha fazla kazanacak

2270 dekar verimli tarım arazisini borulu-basınçlı sistem ile sulayacak “Çamönü Barajı ve Sulaması” tamamlandığında bölgede ürün çeşitliliği ve verim artışı sağlanacak. Proje sayesinde üreticinin cebine 2023 yılı rakamlarıyla her yıl ortalama 7 milyon 264 bin lira daha fazla para girecek.

490 bin metreküp dolgu yapıldı

Akhisar kent merkezine 7,5 kilometre mesafedeki Çamönü Köyü'nün 1.5 kilometre güneyinde yer alan Delice Deresi üzerine inşa edilen barajın gövdesi için yaklaşık 490 bin metreküp dolgu yapıldı. Kil çekirdekli kaya dolgu tipinde projelendirilen Çamönü Barajı'nda 1,9 milyon metreküp su depolanacağı bildirildi.