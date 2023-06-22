Çampınar'a 12,5 milyon TL'lik alt ve üstyapı yatırımı

Yatırım ve İnşaat Daire Başkanı Hilmi Serkan Emir de 12,5 milyon TL yatırım yapılan Çampınar Mahallesini ziyaret ederek, yürütülen çalışmaları inceledi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 154 Mahalle Projesinde altyapı yatırımlarına devam ediyor. Altyapı çalışmalarının devam ettiği Turgutlu'nun Çampınar Mahallesini Yatırım ve İnşaat Daire Başkanı Hilmi Serkan Emir de ziyaret etti. Mahalle Muhtarı Kadir Sakar ile de görüşen Emir'e, Şube Müdürü Kadir Bahadır Zeybek de eşlik etti.

Çampınar'a, 6,6 kilometre altyapı, 14 bin metrekare üstyapı

Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir de mahalle ziyaretinde yaptığı açıklamada, “154 Mahalle Projemizde Çampınar'da 2 bin 800 metrelik kanalizasyon hattı döşeme çalışmamızı tamamladık. 3 bin 800 metrelik içme suyu hattı döşeme işimizde de artık son aşamaya geldik. Altyapı çalışmalarının ardından 14 bin metrekare kilit parke taş döşeme çalışması yapacağımız mahallede 750 kişilik foseptik montajı da gerçekleştireceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün ortaya koyduğu vizyon sonucu kırsal mahallelerimizin de merkez mahallelerden farkı kalmıyor” dedi.

“Cengiz Başkanımdan Allah razı olsun”

Mahalle Muhtarı Kadir Sakar, “Yapılan hizmetlerden, Büyükşehir'in yaptığı hizmetlerden memnunuz. Cengiz Başkanımdan Allah razı olsun. Hizmetleri yapıyor. Vatandaş da yapılan hizmetleri takdir ediyor” dedi.