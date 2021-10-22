Çamuru sanat eserine dönüştürüyorlar

Manisa'nın Yunusemre Belediyesi tarafından TOKİ 2 Kültür ve Sanat Merkezi'nde verilen seramik kursu yoğun ilgi görüyor. Kursta çok sayıda kadın seramik sanatını öğrenirken çamurdan elde edilen ürünler birer sanat eserine dönüşüyor.

Yunusemre Belediyesi TOKİ 2 Kültür ve Sanat Merkezi'nde kursiyerler seramik sanatı öğreniyor. Usta Öğretici Aygül Akın tarafından verilen eğitime ilgi yoğun olurken; kursiyerler çamuru sanata nasıl dönüştüğünü aşamalarıyla uyguluyor.

"Keyifli bir süreç"

Eğitim hakkında bilgi veren Aygül Akın kursa olan ilginin memnuniyet verici olduğunu söyledi. Akın yaptığı açıklamada, “Burada kursiyerlerimiz çamurun ilk halinden son haline kadar tüm aşamalarını öğreniyorlar. Önce çamuru tanıyoruz, şekillendiriyoruz. Tornayı kullanarak şekillendirme yapıyoruz. Çok keyifli bir süreç oluyor. Kursiyerlerimiz seramik sanatını tanıyor, fikirlerini kullanarak aile bütçesine katkı sağlıyorlar. 20 kursiyerimiz sabah başlayıp saat 16.00'ya kadar sürüyor. Bizlere bu imkanı sağlayan başta Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” dedi.

"Seramikte sınır yok"

İki yıldır kursa devam ettiğini dile getiren Canan Küçükpolat da eğitimden duyduğu memnuniyeti şu sözlerle aktardı: “Seramikte sınır yok. Mutfak gereçlerinden dekoratif ürünlere kadar pek çok şeyi canlandırabilirsiniz. Bu kurslarda aile bütçesine katkıda bulunacak ürünlerin satışını gerçekleştirerek ekonomik katma değer sağlamak mümkündür. Kişisel gelişim açısından duygularımızı ifade etmek anlamında oldukça yararlı bir yöntem.”