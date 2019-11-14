Çanakkale müzesi ziyaretçilerini bekliyor

Çanakkale'deki kahramanlık destanını yansıtan fotoğraf, mektup, hatıra, silah ve mermilerden oluşan toplam 7 bin parça, Seddülbahir Ahmet Uslu Müzesi'nde sergileniyor.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Başkan Yardımcıları Metin Durmaz, Mahmut Süreyya Karaoğlu ve İbrahim Karaca ile birlikte Kent Meydanında ziyarete açılan müzeyi gezerek Çanakkale destanını anlatan fotoğrafları ve askerlerin savaşta kullandıkları silah ve mermilerden oluşan eserleri inceledi.

Müzeden çok etkilendiğini belirten Başkan Kayda, “Çanakkale Destanı ve kahraman askerlerimize ait eşyalar ile kullanılan mühimmatın yer aldığı ‘Seddülbahir Ahmet Uslu Müzesine' ait eserleri yerinde gördük. Bizler, müzeyi gezerken çok duygulandık. Çanakkale, Türk tarihi ve milletimiz için bir dönüm noktası olmuştur ve 250 bin şehit verdiğimiz bir varoluş savaşıdır. Bunu bütün gençlerimize, çocuklarımıza gezdirmemiz, göstermemiz, bu ruhu yaşatmamız gerekiyor. Çanakkale Savaşları'nda kullanılan malzemelerin sergilendiği gezici müzeyi tüm öğrencilerimizin ziyaret etmelerini temenni eder, Çanakkale'den müzeyi ilçemize getiren arkadaşlarımıza teşekkür ederim” dedi.

Girişlerin ücretsiz olduğu ve 17 Kasım Pazar gününe kadar açık kalacak olan Mobil Çanakkale Müzesi'nin 09.30 ile 18.00 saatleri arasında ziyaret edilebileceği bildirildi.