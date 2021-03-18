Çanakkale ruhu Manisa'da yaşatıldı

yılında Kızılay Manisa Şubesi gönüllüleri dönemin asker ve hemşire kıyafetleriyle vatandaşlara şehit askerlerin son yemeği olan buğday çorbası ve üzüm hoşafı ikramında bulundu.

Manisa'da 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümünde Türk Kızılayı tarafından etkinlik düzenlendi. Türk Kızılayı Manisa Şubesi tarafından vatandaşlara Çanakkale'de şehit düşen askerlerin son yemeği olan buğday çorbası dağıtıldı. Şehzadeler ilçesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanında gerçekleştirilen etkinlikte, Türk Kızılay Manisa Şubesi gönüllü gençleri tarafından dönemin asker ve hemşire kıyafetleriyle vatandaşlara Çanakkale Savaşı sırasında askerlere verilen o günkü menü olan buğday çorbası ve hoşaf ikram edildi.

Türk Kızılay Manisa Şube Başkanı Selman Keresteci, Manisa'da Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde yapılan etkinliklerde yaklaşık 4 bin kişilik hoşaf ve buğday çorbası dağıtılacağını ifade etti. Şube Başkanı Keresteci, "18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferi'nin 106. Yıldönümü vesilesiyle Manisa Şubesi olarak birkaç noktada faaliyet gerçekleştirdik. Çanakkale savaşındaki askerlerimizin günü tamamladıkları menüyü vatandaşlarımıza göstermek adına bu çalışmayı yaptık. İkram aracımızla, gönüllü gençlerimizle hangi koşullarda askerlerimizin, evlatlarımızın, çocuk yaştaki askerlerimizin o gün hangi şartlarda mücadele verdiklerini göstermek adına bu etkinliği yaptık. Şehitlerimizi ve hayatını kaybeden gazilerimizi rahmetle anıyoruz” diye konuştu.

Etkinliğin 2 farklı noktada gün boyu devam edeceği belirtildi.