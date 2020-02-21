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Çanakkale ruhu MER Koleji'nde

Manisa’nın en önemli eğitim kurumlarından MER Koleji (Mektebim) öğrencileri, Önce Vatan 1915 Çanakkale Savaş Müzesi’ne büyük ilgi gösterdi.

Manisa'nın en önemli eğitim kurumlarından MER Koleji (Mektebim) öğrencileri, Önce Vatan 1915 Çanakkale Savaş Müzesi'ne büyük ilgi gösterdi.


Önce Vatan 1915 Çanakkale Savaş Gezici Müzesi MER Koleji (Mektebim) bahçesinde öğrencilerin ziyaretine açıldı. Gezici müze okul idaresi tarafından davet edildi.


Türk tarihinin en önemli zaferlerinden biri olan 1915 Çanakkale Savaşı'nı hangi zorluklar içinde gerçekleştiği müzede yer alan fotoğraflarla öğrencilere anlatıldı. Öğrenciler ise müzeyi gezerek tarihe tanıklık etti.


Okulun Kampüs Müdürü Mehmet Kanca, "Bilimin ve teknolojinin ışığında vatanını, milletini ve bayrağını seven, hedefi geleceğin liderlerini yetiştirmek olan modern eğitimin rotası Mektebim (MER Koleji) olarak bu anlamlı etkinliğe imza attık. Öğrencilerimizin ilgisi bizi bir hayli memnun etti. Daha önceden de Çanakkale'ye öğrencilerimizi götürerek orada o ruhu yaşatmıştık. Çanakkale gezilerini her yıl gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Öğrencilerimize ve velilerimize gösterdikleri ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum." dedi.


Önce Vatan 1915 Çanakkale Savaş Müzesi yetkilileri, MER Koleji (Mektebim) Kampüs Müdürü Mehmet Kanca'ya desteğinden dolayı teşekkür belgesi takdim etti.

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