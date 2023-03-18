Çanakkale Zaferi ve tüm şehitler Turgutlu'da anıldı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü sebebiyle tören düzenlendi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü dolayısıyla Turgutlu'da tören düzenlendi. 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda Atatürk Anıtına çelenk koyulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla devam etti.

Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya ile Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Turgutlu Temsilcisi Ahmet İlter tarafından günün anlamını belirten birer konuşma yapıldı. 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'ndaki törenin ardından Turgutlu Şehitliğini ziyaret eden protokol üyeleri şehit mezarlarına çiçek bırakarak dua etti.

Programa Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya'nın yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Ali Biçer, Belediyesi başkanı Çetin Akın, İlçe Jandarma komutanı Binbaşı Halim Karaer, İlçe Emniyet Müdürü Harun Tutak, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Turgutlu Temsilcisi Ahmet İlter, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.