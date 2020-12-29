Canlı güvercinleri poşete koyup çöpe atmışlar

Manisa'nın Soma ilçesinde üç adet güvercin kimliği belirsiz kişilerce poşete konularak çöpe atıldı. Belediye ekiplerinin dikkati sayesinde güvercinler bulunduğu çöp kutusundan çıkarılarak yeniden doğal ortamına bırakıldı. Soma Belediyesi temizlik işleri müdürlüğü ekiplerinin dikkati, üç canlıyı daha hayatta tuttu.

İstasyon Mahallesi'nde rutin temizlik faaliyetlerini yürüten Soma Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri çöp konteynerinde hareket eden bir şeyler olduğunu tespit etti. Çöp konteynerinin içinde poşetle bağlanmış 3 adet güvercin gören işçiler gözlerine inanamadı. Hemen poşetten çıkarılan ıslanmış güvercinler, işçilerin aracında kurutulduktan sonra yeniden özgürlüğüne kavuşturuldu.

Soma Belediyesi temizlik işçileri, geçtiğimiz günlerde de çöp konteynerinde kafası çay kutusuna sıkışan kediyi fark etmiş ve hayatını kurtarmıştı.