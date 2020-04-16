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Cansuyu bereketi Turgutlu'da

Yaptığı çalışmalarla ülke ve dünya genelinde adından sıkça bahsettiren Cansuyu Derneği, Manisa’nın Turgutlu ilçesinde de ilçe gönüllüsü İbrahim Gülbaş ile birlikte çalışmalara başladı.

Yaptığı çalışmalarla ülke ve dünya genelinde adından sıkça bahsettiren Cansuyu Derneği, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde de ilçe gönüllüsü İbrahim Gülbaş ile birlikte çalışmalara başladı.


Turgutlu'da ulaşılmadık muhtaç bırakmayacaklarını bunun içinde sıkı bir çalışma içerisine girdiklerini ifade eden Cansuyu Derneği Turgutlu İlçe Gönüllüsü İbrahim Gülbaş, “Amacımız ilçemizde aç ve açıkta kimse kalmasın. Bizler 'komşunuz aç iken tok yatmayın' diyen bir peygamberin ümmetiyiz. Bunun için sadece kendimizden değil konu ve komşumuzdan da sorumluyuz. Yalın ayak gezen çocuktan, gözünde yaş olan yetimden, evinde tencere kaynamayan bacımızdan, işsiz olup iş bulamadığı için evine ekmek götüremeyen bunu kendisine ar edip dile getiremeyen kardeşimizden de sorumluyuz. Çünkü biz eşrefi mahkulatız. Bu bilinçle çıktığımız yolda Rabbim bizi mahcup etmesin diyoruz. Mahalle muhtarlarımız ve mahallelerimizin sigortaları olan bakkallarımızla sürekli irtibat halinde olacağız ki gerçek muhtaca ulaşalım” dedi.

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