Çapaçarık Türbesi ve çevresi daha güzel görünüme kavuşacak

Çalışmaların tamamlanmasıyla türbe ve çevresi daha güzel bir görünüme kavuşacak.

Yunusemre Belediyesi, Emlakdere Mahallesi'nde bulunan ve vatandaşların uğrak noktalarından biri olan Çapaçarık Mesire Alanı'nın yanındaki türbede restorasyon ve çevre düzenlemesi çalışması başlattı. Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi de bölgede yürütülen hummalı çalışmayı yerinde inceledi. Başkan Çerçi'ye Başkan Yardımcısı Mustafa Irmak, Fen İşleri Müdürü Fuat Balcı, Park ve Bahçeler Müdürü Volkan Aydoğdu, Temizlik İşleri Müdürü Halil İbrahim Özcan ve teknik personel eşlik etti. Türbenin çevresini güzel bir görünüme kavuşturmak istediklerini aktaran Belediye Başkanı Çerçi, “Geçtiğimiz yıllarda bölgemize kazandırdığımız Çapaçarık Mesire Alanı, Yunusemreli vatandaşlarımızın uğrak noktası oldu. Bölgede gerçekleştirdiğimiz çalışmanın bir etabını daha uygulamaya geçirerek Çapaçarık Türbesini ve çevresini düzenliyoruz. Işıklandırma çalışmaları, yeşil alan kazandırılması ve çevre düzenlemesi ile bölge daha güzel bir görünüme kavuşacak” dedi.