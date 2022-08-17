Çapaçarık Türbesi ve çevresi düzenleniyor

Belediyenin yapacağı çalışmaların tamamlanmasıyla türbe ve çevresi daha güzel bir görünüme kavuşacak.

Yunusemre Belediyesi, Çapaçarık Türbesinde restorasyon ve çevre düzenlemesi çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, türbenin çevresini güzel bir görünüme kavuşturmak istediklerini aktardı. Başkan Çerçi yaptığı açıklamada, “İlçemize kazandırdığımız Çapaçarık Mesire Alanı, binlerce vatandaşımızın uğrak noktası oldu. Şimdi ise Çapaçarık Türbesini ve çevresini düzenliyoruz. Türbenin etrafında bulunan alanda çevre düzenleme çalışması başlattık. Projemiz tamamlandığında alan ışıklandırılacak. Yapılan çalışmanın ilçemize hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.