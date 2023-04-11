Çapaçarık'ta çalışmalar tamamlandı

Havaların güzelleşmesi ile birlikte Çapaçarık Mesire Alanı vatandaşların ziyaretine hazır hale geldi.

Yunusemre Belediyesi, Çapaçarık Türbesi ve çevresinde başlattığı restorasyon ve çevre düzenleme çalışmasını tamamladı. Türbe ve çevresi daha güzel bir görünüme kavuştu. Bahar aylarının gelmesi ile birlikte mesire alanı ve türbeye vatandaşların yoğun talebi olacağına dikkat çeken Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, bölgede gerçekleştirilen çalışmalarda vatandaşların tüm ihtiyaçlarının düşünüldüğünü belirtti. Başkan Çerçi, “Geçtiğimiz yıllarda bölgemize kazandırdığımız Çapaçarık Mesire Alanı, Yunusemreli vatandaşlarımızın uğrak noktası oldu. Bölgede gerçekleştirdiğimiz çalışmanın bir etabını daha uygulamaya geçirerek Çapaçarık Türbesi'ni ve çevresini düzenledik. Işıklandırma çalışmaları, yeşil alan kazandırılması ve çevre düzenlemesi ile bölge daha güzel bir görünüme kavuştu. Bahar aylarının gelmesi ile bu mesire alanımızda gerçekleştirdiğimiz yenilikler de vatandaşlarımızın hizmetine sunuluyor” dedi.