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Çapaklılı kadınlar Salihli'yi gezdi

Salihli Belediyesi tarafından kırsal mahallelerde yaşayan ve Salihli’yi gezme fırsatı bulamayan kadınlara yönelik düzenlediği ’Kadınlarımız Salihli’yi Tanıyor’ adlı tanıtım gezisinin bu haftaki konuğu Çapaklı Mahallesi oldu.

Salihli Belediyesi tarafından kırsal mahallelerde yaşayan ve Salihli'yi gezme fırsatı bulamayan kadınlara yönelik düzenlediği 'Kadınlarımız Salihli'yi Tanıyor' adlı tanıtım gezisinin bu haftaki konuğu Çapaklı Mahallesi oldu.


Salihli'ye gelerek ilçeye kazandırılan modern pazaryeri, masal ormanı parkı ile Kurşunlu Kaplıcaları ve Belediye Üretim Serasını Sosyal Yardım İşleri Sorumlusu İlknur Akgül Manav eşliğinde gezip gören kadınlar, günün yorgunluğunu ise Gümüş Kafeterya'da attı. Çapaklı Mahallesinden gelerek geziye katılan mahalle sakinleri, kendilerine bu imkanı sağlayan Belediye Başkanı Zeki Kayda'ya teşekkürlerini iletti.


Tanıtım gezilerinin devam edeceğini ifade eden Belediye Başkanı Zeki Kayda, “Salihli sınırları içerisinde yıllardır yaşamalarına rağmen ilçe merkezini görme fırsatı bulamayan kadınlarımız için tanıtım gezileri düzenliyoruz. Sizlerin buradan memnuniyetle ayrılması bizleri de sevindiriyor. Bu tanıtım gezilerimiz bütün kırsal mahallelerimiz ile devam edecektir” dedi.

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