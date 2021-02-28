İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çarıkballı'nın su sorunu çözülüyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, Kula ilçesine bağlı Çarıkballı Mahallesi’nde 6 buçuk kilometrelik isale hattı çalışmasına başladı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, Kula ilçesine bağlı Çarıkballı Mahallesi'nde 6 buçuk kilometrelik isale hattı çalışmasına başladı. Çalışma tamamlandığında mahallede yaşanan su sorunu çözülerek, daha sağlıklı ve kesintisiz su temin edilecek.


Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, ihtiyaç olunan noktalarda gerçekleştirdiği altyapı çalışmaları ile mahallelerin sorunlarını çözmeye devam ediyor. Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından Kula ilçesine bağlı Çarıkballı Mahallesi'nde yaklaşık 6,5 kilometrelik içme suyu isale hattı çalışması başlatıldı. Çalışmalar tamamlandığında mahalleye daha sağlıklı ve kesintisiz su temin edilerek, su sorunu çözülecek.


Çarıkballı Mahallesi Muhtarı Muammer Akkuş, “Mahallemizde özellikle yaz aylarında su yetersizliği yaşanıyor, vatandaşlarımız zor durumda kalıyordu. MASKİ Genel Müdürlüğüne başvuru yaptık. Ekipler hızlı bir şekilde isale hattı çalışmasına başladı. 6 buçuk kilometrelik çalışma tamamlandığında mahallemize daha sağlıklı, verimli ve kesintisiz su gelecek” diyerek teşekkür etti.

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.