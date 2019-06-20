Çatıdaki ipe asılı kalan ebabil kuşunu itfaiye kurtardı

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir apartmanın çatısındaki ipe asılı kalan ebabil kuşunun yardımına itfaiye ekipleri yetişti.

Olay, Şehitler Mahallesi Derbent Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir apartmanın çatısında ipe asılı kuşu fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği ekipleri ipe asılı kalan kuşu kısa sürede kurtardı.

Kurtarılan kuş tedavi edilmek üzere Salihli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne gönderilirken, kuşun adı Kur'an-ı Kerim'de de adı geçen ebabil kuşu olduğu belirtildi.