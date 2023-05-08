İhlas Haber Ajansı

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Çatıdan düşen adam hayatını kaybetti

Manisa’nın Gördes ilçesinde çay ocağı işleten Hüsrev Aydoğdu (44), oturduğu binanın çatı katından düşerek hayatını kaybetti.

Manisa'nın Gördes ilçesinde çay ocağı işleten Hüsrev Aydoğdu (44), oturduğu binanın çatı katından düşerek hayatını kaybetti.


Olay, Gördes'in Cuma Mahallesinde meydana geldi. 9 yıllık evli iki çocuk babası Hüsrev Aydoğdu, iddiaya göre sabahın erken saatlerinde oturduğu 4 katlı apartmanın çatısından yere düştü. Sabaha karşı olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Aydoğdu'nun hayatını kaybettiği belirlenirken, olayın bir kaza mı yoksa intihar mı olduğu araştırılıyor. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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