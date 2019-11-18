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Çatıdan düşen genç hastanede verdiği yaşam savaşını kaybetti

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde evinin çatısından düşen 20 yaşındaki genç, hastanede 5 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde evinin çatısından düşen 20 yaşındaki genç, hastanede 5 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.


Turgutlu'da esnaf Kenan Özkendir'in oğlu Enes Özkendir (20), geçtiğimiz Çarşamba günü evlerinin çatısından düşerek ağır yaralanmıştı. Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan talihsiz genç, yapılan ilk müdahalenin ardından Manisa Şehir Hastanesine sevk edilmişti. Enes Özkendir, 5 gündür yoğun bakımda sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti. Özkendir'in cenazesinin Salı günü Pazar Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

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