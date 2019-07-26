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Çay kenarında 72 kök kenevir yetiştirmişler

Manisa’nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri, Çavlu Mahallesindeki sulama çayı kenarında ekili vaziyette 72 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri, Çavlu Mahallesindeki sulama çayı kenarında ekili vaziyette 72 kök Hint keneviri ele geçirdi.


Edinilen bilgiye göre, alınan bir ihbarı değerlendiren Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı istihbarat ekipleri, Çavlu Mahallesindeki sulama çayı kenarında Hint Keneviri bitkisi yetiştirildiğini tespit etti. Harekete geçen jandarma ekipleri, söz konusu bölgeye operasyon düzenledi. Operasyonda 72 kök Hint kenevir bitkisi ele geçirildi.


Jandarma ekipleri kenevirlerin sulama çayı kenarına kim ya da kimler tarafından ekildiğini belirlemek için çalışma başlattı.

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