‘Çaycı Hüseyin' lakaplı Özmol Kula'ya hayran kaldı

Bir reklam filmi çekimleri için Manisa'nın Kula ilçesine gelen ‘Çocuklar Duymasın' dizisinde canlandırdığı ‘Çaycı Hüseyin' rolüyle ünlenen oyuncu Alparslan Özmol, ilçenin tarihi ve turistik yapısını da gezdi. Tarihi yapılara olan hayranlığından bahseden Özmol, Kula'nın tarihi yapılarına da hayran kaldığını ifade etti.

Bir şirketin yakıt katkısı tanıtımı için Kula'ya gelen ‘Çocuklar Duymasın' dizisinin ‘Çaycı Hüseyin'i Alparslan Özmol, tarihi ve turistik yapıları ile ünlü Kula'nın evlerini gezdi. Beraberindeki ekip ile birlikte Kula'nın tanıtımı için çeşitli projelerde yer alan ‘kuşçu hoca' olarak da bilinen emekli öğretmen Hüseyin Zabun'u ziyaret eden Özmol, Kula'nın tarihi ile ilgili Zabun'dan bilgi aldı. Tarihi yapılara olan hayranlığını Kula'daki tarihi yapılar ile sürdüren Özmol, ilçenin tarihi konaklarında hatıra fotoğrafları çektirdi.

Türkiye'nin ilk ve tek Avrupa UNESCO tescilli Jeopark alanı olan Kula-Salihli Jeoparkı'nı daha önceden beri bildiğini ifade eden Özmol, vaktinin kısıtlı olması sebebi ile Jeopark alanını ziyaret etmek için daha sonra yeniden Kula'ya geleceğinin altını çizdi. Tarihi yapılara olan hayranlığından bahseden Özmol, Zabun Hoca'dan aldığı bilgiler ve gezip gördüğü tarihi yapılar sayesinde Kula'ya hayran kaldığını belirtti. Manisa'nın tarih bakımından en zengin ilçesinin Kula olabileceğini vurgulayan Özmol, en kısa sürede yeniden Kula'yı ziyaret edeceğini söyledi.