CBÜ'de "İnternetle Yeni Kariyer Yolları" anlatıldı

Celal Bayar Üniversitesi (CBÜ) Prof. Dr. Ümit Doğay Arınç Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Choose Your Department 18" konulu konferans ilgi gördü. Konferansa, Extranet Şirket Müdürü Mehmet Tekintaş da katıldı. Tekintaş, "İnternetle Yeni Kariyer Yolları" konulu bir sunum yaparak, internetle hayata dahil olan yeni kariyer yollarından bahsetti. Tekintaş, sektör gelişimi ile ilgili bilgiler vererek başladığı sunumuna, dünyada ve Türkiye'de internet kullanımına dair bazı istatistikleri anlattı. İnterneti en çok hangi amaçlarla kullandığımız hakkında detay veren Mehmet Tekintaş, kariyer fırsatları hakkında da türlü ipuçları vererek katılımcıları bilgilendirdi. Son olarak güvenli internet kullanımının önemine değinen Tekintaş, güvenli bir internetin temel unsurları olan güçlü korumaya sahip bir şifre oluşturma, her elektronik iletiyi açmama, güncel yazılım kullanma, internete bağlanma yerinin seçimi ve çocuk koruma seçenekli aile paketlerini sıraladı. Mehmet Tekintaş, "Gelecek planlarımızı, dijitalleşen dünya dinamikleri doğrultusunda yapmak gerekliliğini, her adımımızda hatırlamamız gerekmektedir" dedi.