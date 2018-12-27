Çekirdeksiz sofralık ve kuru üzümün merkezi Manisa

TÜİK tarafından yayınlanan 2017 yılı geçici verilerine göre, ülkemizde kurutmalık çekirdeksiz üzüm üretimi bir önceki yıla göre yüzde 8,7'lik bir artış göstererek 1 milyon 240 bin tona yükseldi. Üretimin yüzde 87,4'ünü karşılayan Manisa, 1 milyon 83 bin 710 tonla ilk sırada yer aldı.

TÜİK tarafından yayınlanan bilgilere göre 2017 yılı geçici verilerine göre, ülkemizde kurutmalık çekirdeksiz üzüm üretim miktarı en yüksek il 1 milyon 83 bin 710 ton ile Manisa oldu. Manisa'nın bu üretim miktarı ile Türkiye üretiminin yüzde 87,4'ünü karşıladığını kaydeden TÜİK Manisa Bölge Müdürü Dr. Mehmet Akyol, Manisa'da kurutmalık çekirdeksiz üzüm üretiminin en fazla olduğu ilçelerin sırasıyla 220 bin 670 tonla Alaşehir, 196 bin 601 tonla Salihli, 170 bin 958 tonla Saruhanlı, 104 bin 598 tonla Ahmetli ve 102 bin 214 tonla Şehzadeler ilçesi olduğunu söyledi. Akyol ayrıca Demirci, Gördes, Selendi ve Soma ilçelerinde kurutmalık çekirdeksiz üzüm üretimi yapılmadığını vurguladı.

2017 yılı geçici verilerine göre, ülkemizde kurutmalık çekirdekli üzüm üretiminin ise bir önceki yıla göre yüzde 8,3'lük bir azalış göstererek 363 bin ton oluğunu kaydeden Akyol, 2017 yılı geçici verilerine göre Manisa'nın, 744 tonluk kurutmalık çekirdekli üzüm üretimi ile en fazla üretim yapan 23. il konumunda olduğunu, Türkiye üretiminin yüzde 0,2'sini karşıladığını kaydetti. Akyol, Turgutlu ilçesinde 387 tonluk, Kula ilçesinde 344 tonluk ve Yunusemre ilçesinde ise 13 tonluk kurutmalık çekirdekli üzüm üretimi yapılmakta olup diğer ilçelerde herhangi bir üretim yapılmadığını dile getirdi.

Sofralık çekirdeksiz üzümde de Manisa 1. sırada

2017 yılı geçici verilerine göre, ülkemizde sofralık çekirdeksiz üzüm üretiminin bir önceki yıla göre yüzde 9,4'lük bir artış göstererek 668 bin ton oluğunu kaydeden Akyol, “2017 yılı geçici verilerine göre sofralık çekirdeksiz üzüm üretim miktarı en yüksek il 385 bin 741 tonluk üretim ile Manisa'dır. Manisa bu üretim miktarı ile Türkiye üretiminin yüzde 57,7'sini karşılamaktadır. 2017 yılında, Manisa ilinde üretilen sofralık çekirdeksiz üzüm üretiminin en fazla olduğu ilçeler sırasıyla Alaşehir 202 bin 796 ton, Sarıgöl 158 bin 218 ton, Salihli 18 bin 174 ton, Turgutlu 3 bin 129 ton ve Kırkağaç bin 114 tondur. Ahmetli, Akhisar, Demirci, Gölmarmara, Gördes ve Selendi ilçelerinde ise herhangi bir üretim yapılmamıştır" dedi.

2017 yılı geçici verilerine göre, ülkemizde sofralık çekirdekli üzüm üretiminin bir önceki yıla göre yüzde 4,4'lük bir artış göstererek 1 milyon 441 bin tona çıktığını kaydeden Akyol, “Öte yandan 2017 yılı geçici verilerine göre Manisa, 57 bin 394 tonluk sofralık çekirdekli üzüm ile en fazla üretim yapan 8. il konumunda olup Türkiye üretiminin yüzde 4'ünü karşılamaktadır. 2017 yılında, Manisa ilinde üretilen sofralık çekirdekli üzüm üretiminin en fazla olduğu ilçeler sırasıyla Alaşehir 33 bin 693 ton, Sarıgöl 6 bin 816 ton, Gördes 4 bin 373 ton, Salihli 3 bin 909 ton ve Kula 2 bin 232 tondur. Gölmarmara ve Turgutlu ilçelerinde hiç üretim yapılmamıştır.” ifadelerini kullandı.

2017 yılı geçici verilerine göre, ülkemizde şaraplık üzüm üretiminin bir önceki yıla göre yüzde 3,3'lük bir artış göstererek 488 bin ton olduğunu kaydeden Akyol şunları söyledi:

"2017 yılında ülkemizdeki üretilen şaraplık üzümün yüzde 1,4'ü yani 6 bin 830 tonu Manisa'da üretilmiştir. Manisa ilinde üretilen şaraplık üzüm üretiminin en fazla olduğu ilçeler sırasıyla Turgutlu 2 bin 348 ton, Alaşehir bin 524 ton, Saruhanlı bin 174 ton, Kula 880 ton ve Salihli 446 tondur. Ahmetli, Demirci, Gölmarmara, Gördes, Kırkağaç, Köprübaşı, Sarıgöl, Selendi, Soma ve Şehzadeler ilçelerinde herhangi bir şaraplık üzüm üretimi yapılmamıştır.”