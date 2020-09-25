Çelikli ve Hacıbektaşlı toz ve çamurdan kurtuldu

Manisa'nın her noktasında yol yapım çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Salihli'de Hacıbektaşlı ve Çelikli Mahalleri arasındaki yolda sathi kaplama çalışmasını tamamladı. Daha önce toz ve çamur içinde kaldıklarını dile getiren mahalle muhtarları, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün yol medeniyetini kendilerine yaşattığını dile getirerek, Başkan Ergün'e teşekkür etti.

İl genelinde asfalt çalışmalarını aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Salihli'ye bağlı Hacıbektaşlı ve Çelikli mahalleleri arasındaki bağlantıyı sağlayan yolda sathi kaplama uygulaması gerçekleştirdi. Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışmayla mahalle sakinleri toz ve çamurdan kurtuldu. Çalışmaların ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Daire Başkanlığı ekipleri mahalleleri ziyaret ederek mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Başkan Cengiz Ergün'ün selamlarını ileten Muhtarlıklar Daire Başkanlığı ekipleri, Başkan Ergün mahalle muhtarlarına gönderdiği saatleri de hediye etti.

"Yıllardan Beri Bekliyorduk"

Yolun 2010 yılında açılığını ve o zamandan bu yana asfaltsız olduğunu dile getiren Çelikli Mahalle Muhtarı Erol Akça, "Yolumuz 2010 yılında açılmıştı. 2010 yılından bu yana asfaltsızdı. Dere yatakları da kötüydü. 9 adet menfez yapıldı. Arazilere geçişlerde büzler döşendi ve asfaltımız atıldı. Biz çalışmalardan çok memnunuz. Cengiz Başkanımızdan da çok memnunuz. Yolun medeniyet olduğunu Cengiz Başkanımız bize yaşattı. Bundan daha güzel bir şey yok. Biz toz içinde, çamur içinde kalıyorduk. Artık 13 kilometreyi 5 dakikada çıkabiliyoruz. Her araç köyümüze ulaşabiliyor. Asfalttan önce de yaklaşık 90 gün genişletme yapıldı. Biz çalışmalardan çok çok memnunuz" dedi.

Hacıbektaşlı Mahalle Muhtarı Muammer Gürsoy da, "Bu yıl Hacıbektaşlı ile Çelikli mahallesini birleştiren çok önemli bir yolumuzdu. Yıllardan beri bekliyorduk. Anca bugün yapıldı. Yapımında emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız, Salihli Belediye Başkanımız ve emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.