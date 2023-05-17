Cemar'dan Kula'daki tüm okullara futbol topu

Kula'da eğitime sağladıkları desteklere bir yenisini daha ekleyen Cemar Mermer ve Traverten, el ile futbol topu dikim atölyesinden temin ettiği futbol toplarını okullara dağıtılmak üzere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim etti. Genel Müdür Yusuf Yalçın, geçtiğimiz hafta Kaymakam Tatlısöz'ü ziyaretinde verdikleri eğitime destek sözünü yerine getirmiş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

40 ülkeye yaptıkları ihracatla sektörde öncü bir firma olan Cemar Mermer ve Traverten, Kula'da kurumlara sağladığı desteklerle de adından sıkça söz ettiriyor. Eğitim faaliyetlerine büyük destekler sağlayan Cemar Mermer ve Traverten, desteklerine bir yenisini daha ekledi. Kulalı kadınlar tarafından Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinesinde 'el ile futbol topu dikim atölyesi'nde üretilen futbol toplarından satın alan Cemar Mermer ve Traverten'in Genel Müdürü Yusuf Yalçın, temin ettikleri futbol toplarını okullardaki spor faaliyetlerinde kullanılmak üzere İlçe Milli Eğitim Müdürü Zakir Okulmuş'a teslim etti.

Geçtiğimiz hafta içerisinde ilçede yürütülecek faaliyetlerle ilgili görül alışverişinde bulunmak için ziyaret ettikleri Kaymakam Birkan Tatlısöz'e hem top dikim atölyesine, hem de eğitim camiasına destek olmak için söz verdiklerini dile getiren Genel Müdür Yusuf Yalçın, verdikleri destek sözünü kısa bir sürede yerine getirmenin verdiği mutluluktan bahsetti. Kaymakam Tatlısöz'ün organizesinde büyük zahmetlerle emekçi kadınlar tarafından üretilen futbol toplarının lig statüsünde olduğunu ve bu sebeple Kula'ya bir örnek olmak istediklerinin de altını çizen Genel Müdür Yalçın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Okulmuş'a teslim ettikleri futbol toplarının öğrencilerin sportif gelişimlerine katkı sağlamasını temenni etti.

Cemar Mermer ve Traverten'in ilçedeki eğitim faaliyetlerine yher zaman destek olmasından dolayı teşekkür eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Zakir Okulmuş, hem top dikim atölyesine, hem de eğitim camiasına destek olan Cemar Mermer ve Traverten Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz ve Genel Müdür Yusuf Yalçın'a teşekkür etti.