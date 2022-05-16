Cemile Aykoç kick boksta dünya şampiyonu oldu

Manisa Muaythai Eğitim Merkezi sporcusu Cemile Aykoç, İstanbul'da düzenlenen Kick Boks Dünya Kupası'nda şampiyon oldu.

Türkiye Kick Boks Federasyonu'nun 2022 faaliyet programında yer alan 7. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası, 52 ülkeden 3 bin 100 sporcunun katılımıyla İstanbul'da yapıldı. Müsabakalarda Türkiye'yi ve Manisa'yı temsil eden Manisa Muaythai Eğitim Merkezi milli sporcusu Cemile Aykoç, K-1'de kick boks dünya şampiyonu oldu.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, şampiyon sporcuyu tebrik etti. Öztürk, "İl Müdürlüğümüz bünyesinde açmış olduğumuz Muaythai Eğitim Merkezimizden şampiyonlar yetiştirmeye devam ediyoruz. Burada yetişip dünya çapında başarılar elde eden Cemile kızımızın kick bokstaki şampiyonluğuyla gurur duyduk. Bizlere mutluluk yaşatan sporcumuzu ve antrenörümüzü yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.