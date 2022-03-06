İhlas Haber Ajansı

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Cemre toprağa düştü erik ağaçları yapraklandı

Cemrenin toprağa düşmesiyle birlikte Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde bulunan erik ağaçları yapraklandı.

Cemrenin toprağa düşmesiyle birlikte Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bulunan erik ağaçları yapraklandı. Yaprak açan erik ağaçları baharın geldiğini müjdeledi.


Cemrenin toprağa düşmesiyle birlikte erik ağaçları yapraklanmaya başladı. Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Emcelli Mahallesinde yaprak açan erik ağacı baharın geldiği müjdeledi. Son cemrenin toprağa düşmesi ile toprağın ısınmaya başladığını belirten çiftçi Mehmet Hasırcı şunları söyledi: "Bahar geldi sayılır ama mart ayı bir yandan kendini gösterir. Bu günlerde mart soğuk olur. Yapraklanan meyvelere soğuk vurmaz inşallah."

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