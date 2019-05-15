Cengiz Aytmatov'un ismi Manisa'da bir caddeye verildi

Toplantıda meclis üyelerine hitap eden Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Kadir Gecesi'ni tebrik etti. Mecliste ünlü Türk yazar Cengiz Aytmatov'un adı, Manisa merkezde bir caddeye verildi.

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs ayı toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantı öncesi meclis üyelerine hitap eden Başkan Ergün, “11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayının 9. günündeyiz. Başta sizlerin olmak üzere tüm hemşerilerimin tuttuğu oruçların Allah katında kabul, yapılan ibadetlerin makbul olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Sofralarımızdan bolluk ve bereket eksik olmasın inşallah.Geçtiğimiz Cuma günü Gördes Belediye Başkanımız Muhammet Akyol'un kıymetli annesi hakka yürüdü. Merhumeye Allah'tan rahmet, başta Muhammet Başkan olmak üzere kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Ruhu şad mekanı cennet olsun” dedi.

Milli mücadelenin 100. yılını kutlayan Başkan Ergün, “Türkün milli mücadelesinin büyük önder Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde başladığı kutlu yürüyüşün, 19 Mayıs'ın 100'üncü yılını kutluyor olmanın heyecanını yaşıyoruz. Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere bayram olarak armağan ettiği kurtuluş mücadelemizin 100'üncü yılını kutluyor, bu güzel vatanı bizlere miras bırakan büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm kahraman ecdadımızı rahmet ve minnetle anıyorum.Ayın sonunda Cenab-ı Allah nasip ederse bin aydan daha hayırlı mübarek kadir gecesini idrak edeceğiz. Yüce Allah bizleri bu kutlu geceye kavuştursun diyor, şimdiden sizlerin ve tüm İslam aleminin Kadir Gecesi'ni tebrik ediyorum. Nice ramazanlar, kadir geceleri ve bayramlara hep birlikte ulaşmayı yüce Allah'tan niyaz ediyor, ebediyete intikal etmiş büyüklerimizi de bu vesileyle rahmetle anıyorum” diye konuştu.

Konuşmanın ardından meclis gündem maddelerinin oylamasına geçildi. Hukuk ve Tarifeler Komisyonu'nun ünlü Türk yazar Cengiz Aytmatov'un isminin Manisa'da bir caddeye verilmesi teklifi de görüşülen maddeler arasındaydı. Şehzadeler ilçesi sınırında bulunan Mehmetçik Caddesi'nden Öğretmenevi'ne kadar giden ve 1713 Sokak olarak adlandırılan caddeye Cengiz Aytmatov Caddesi adı verilmesi teklifi, oy birliğiyle kabul edildi.Maddelerin oylanıp karara bağlanmasının ardından ara komisyonlara gönderilen maddelerin görüşülmesi için 20 Mayıs Pazartesi günü saat 14.00'de toplanmak üzere birleşime ara verildi.