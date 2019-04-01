Cengiz Ergün 9 rakibinden fazla oy aldı

MHP'nin kazandığı tek büyükşehir belediyesi olan Manisa'da 3. kez seçimi kazanma başarısı gösteren Cengiz Ergün kesin olmayan seçim sonuçlarına göre 872 bin 997 geçerli oyun 460 bin 504'ünü alarak yarıştığı 9 rakibinin aldığı toplam oydan fazla oy almayı başardı.

Cengiz Ergün 460 bin 504 oy alarak yüzde 52,78 ile yeniden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Ergün'ün rakibi Millet İttifakının adayı Orkun Şıktaşlı ise 332 bin 310 oy alarak seçimi ikinci sırada tamamladı.

1 milyon 54 bin 034 seçmenin olduğu Manisa'da 933 bin 160 seçmen 3674 sandıkta oyunu kullandı. 872 bin 997 oyun geçerli sayıldığı Manisa'da 60 bin 163 oy ise geçersiz sayıldı. Kesin olmayan sonuçlara göre 460 bin 504 oy alan Cumhur İttifakının MHP'li Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Ergün 3. kez başkanlığa seçildi. Biri Manisa Belediyesi diğer ikisi de Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı olmak üzere 3. dönemde de girdiği seçimden büyük bir zaferle çıkan Cengiz Ergün Manisa tarihinde de üst üste 3 kez seçimi kazanan ilk isim oldu.

Biri bağımsız 10 adayın yarıştığı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde kesin olmayan seçim sonuçların göre Cumhur İttifakının MHP'li Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Ergün 9 rakibinin toplamından daha fazla oy alarak başkanlığa seçildi.

Saadet Partisinin adayı Murat Yaşar Güner 10 bin 103, BTP adayı Ayhan Baş 4 bin 292, TKP adayı AHmet Çınar 2 bin 891, Vatan Partisi adayı Mustafa Daban 3 bin 857, Demokrat Parti adayı Şule Tunalı 12 bin 117, MHP adayı Cengiz Ergün 460 bin 504 , İYİ Parti'nin adayı Orkun Şıktaşlı 332 bin 310, HDP'nin adayı Naci Sönmez 37 bin 971, DSP adayı Mehmet Gündüz 6 bin 627, bağımsız aday Ergün Karaoğlu ise 2 bin 325 oy aldı.

Yeniden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Cengiz Ergün aldığı 460 bin 504 oyla 9 rakibinin aldığı toplam 412 bin 493 oydan da fazla almayı başardı. Cumhur İttifakının kaybettiği ilçelerde de Cengiz Ergün'ün daha fazla oy alması dikkat çekti.