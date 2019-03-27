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Cengiz Ergün'e Sarıgöl'de yoğun ilgi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Cengiz Ergün, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk ile birlikte Sarıgöl İlçesinin Bağlıca, Çanakçı ve Çimentepe mahallelerini ziyaret ederek vatandaşları selamladı.


Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Cengiz Ergün Sarıgöl ilçesinde de yoğun ilgiyle karşılandı. Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk ile birlikte Bağlıca, Çanakçı ve Çimentepe mahallelerini ziyaret eden Başkan Ergün vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Vatandaşları resim çektirme isteklerini geri çevirmeyen Cengiz Ergün, çocuklarla da yakından ilgilendi. Sarıgöl'e daha çok hizmet edeceklerini dile getiren Başkan Ergün akşam saatlerinde de Cumhuriyet Meydanında Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de katılımıyla gerçekleştirilen mitingde halka hitap etti.

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