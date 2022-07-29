Cep telefonu ile çektikleri fotoğraflardan sergi açtılar

Şehzadeler Belediyesi ile Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi işbirliğinde tarihi Kurşunluhan'da gerçekleştirilen “Fotoğraf çekimi” kursunda, fotoğraf makinesi olmadan cep telefonu kamerasıyla eğitim alan kursiyerler, çektikleri fotoğraflardan sergi açtılar.

Kültür, sanat ve eğitim merkezi haline dönüşen tarihi Kurşunluhan'da, Şehzadeler Belediyesi ve Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi işbirliğinde verilen kurs ve eğitimler Manisalıların ilgi odağı haline geldi. Fotoğraf usta öğreticisi Turgay Duyar tarafından verilen ve yaklaşık 2 ay süren “Fotoğraf çekimi” kursunu tamamlayan yaklaşık 50 kursiyerin eğitim uygulamalarında çekmiş oldukları olduğu 60 fotoğraf, tarihi Kurşunluhan'ın avlusunda sergilendi.

Serginin açılış töreninde konuşan kurs eğitmeni Turgay Duyar, eğitimde fotoğraf makinesi olmayan kursiyerlerin cep telefonlarına indirdikleri uygulama ile telefonlarını fotoğraf makinesi gibi kullanarak eğitimlere katıldığını söyledi.

Duyar, "Vermiş olduğumuz eğitim sonunda ortaya birbirinden güzel fotoğraflar çekildi. Cep telefonlarının aynı zamanda fotoğraf makinesi gibi kullanılabileceğini göstermek amacıyla sergimizi oluşturduk. Bizlere bu imkanı veren Şehzadeler Belediyesi ve Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi yetkililerine teşekkür ediyorum” dedi.

Törende konuşan Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Gencay ise “Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde verilen 'Fotoğraf çekimi' kursunun cep telefonu fotoğrafçılığı çerçevesinde verilmiş olması Manisa'da bir ilk olma özelliğini taşımaktadır. Açılan fotoğraf sergisi ile cep telefonun sadece iletişim ya da sosyal medya paylaşımlarının yapıldığı bir araç olmadığının göstergesi olduğunu, fotoğraf makinesi olarak da kullanılabileceğini gösterdik. Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde Kurşunluhan'da eğitim veren usta öğreticilerin de büyük bölümü kursa katılarak ürettikleri ürünlerin fotoğraflarını çekerek pazarlamasına katkı sağlamış olacaklar. Kursiyerlerimizi ve usta öğreticimizi tebrik ediyorum” dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir, tarihi Kurşunluhan'da yapılan çalışmalarla eğitim yuvası haline geldiğini ve verilen mesleki eğitimlerde Manisa'da ilklere imza atıldığını kaydetti. Demir, “Şehzadeler Belediye Başkanımız Ömer Faruk Çelik'in gayretleriyle belediyemiz tarafından tarihi Kurşunluhan kültür ve sanat merkezi haline getirildi. Burada Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi işbirliğinde fotoğraf çekimi kursu ilk kez verildi. Kursiyerlerimiz aldıkları eğitim ile Manisa'nın değişik yerlerinde cep telefonlarıyla birbirinden güzel fotoğraflar çekmişler. Bu fotoğrafları belediye olarak bizler de kullanmayı düşünüyoruz” diye konuştu.

Fotoğrafların her birinin farklı duygular yaşattığını söyleyen Kaymakam Cemal Hüsnü Çaykara da “Cep telefonları günümüzde hepimizi çok esir aldı, hepimizin elinde ancak teknolojinin iyi kullanıldığında ve doğru şeyler yapıldığında çok faydalı olduğunu görüyoruz. Telefon ile çekilen fotoğraflar ile buna şahit olduk. Kursiyerlerimiz cep telefonları ile çekmiş oldukları fotoğraflar ile gerçekten harikalar ortaya çıkarmış, hepsini tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından fotoğraf sergisinin açılış kurdelesi Kaymakam Çaykara ve beraberindeki protokol üyeleri tarafından kesildi.

Kanun ve ney dinletisi eşliğinde sergiyi gezen protokol üyeleri, fotoğraflar hakkında kurs eğitmeni Turgay Duyar ve kursiyerlerden bilgi aldılar.