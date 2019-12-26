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Çevirmeyi gördüler, esrar poşetini yola fırlattılar

Turgutlu’da jandarma ekipleri yol kontrolü yaptığı bölgede bir araçtan poşet atıldığını tespit etti ve atılan poşetten 75 gram esrar maddesi bulundu.

Turgutlu'da jandarma ekipleri yol kontrolü yaptığı bölgede bir araçtan poşet atıldığını tespit etti ve atılan poşetten 75 gram esrar maddesi bulundu.


Manisa'nın Turgutlu İlçesinde, Jandarma ekiplerinin yol kontrolleri sırasında 750 gram kubar esrar ele geçirildi.


Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri, Çepnidere Mahallesinde yol kontrolü yaptıkları sırada 45 ZD plakalı otomobili durdurdu. Otomobilden poşet atıldığını fark eden ekipler, poşet içerisinde 750 gram kubar esrar maddesine ulaştı.


Otomobilde bulunan sürücü N.Ö. (30) ve U.K. (28) gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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