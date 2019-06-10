Çevre Günü etkinliklerle güzelleşecek

Turgutlu Belediyesi her yıl gerçekleştirdiği Çevre Günü etkinliklerini bu yılda Çevre Koruma Haftası dolayısıyla 11 Haziran'da gerçekleştirecek. Irlamaz Vadisi Rekreasyon Alanında saat 11.00'da başlayacak ve ücretsiz olacak olan etkinliklerde tiyatro gösterisi, sihirbazlık gösterisi, yüz boyama, sıfır atık yarışmaları gibi birçok eğlenceli aktivitelerle etkinliğe katılanlar keyifli vakit geçirecek.

Turgutlu Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da Çevre Koruma Haftasında düzenleyeceği bir programla başta çocuklar olmak üzere 7'den 77'ye herkese hitap edecek. 11 Haziran Salı günü saat 11.00'da Irlamaz Vadisi Rekreasyon Alanında gerçekleşecek olan etkinliklerde tiyatro gösterisi, sihirbazlık gösterisi, yüz boyama, sıfır atık yarışmaları bubble Show, kukla gösterisi, maskot gösterisi ve oyun parkurlarıyla bir karnaval havası yaşanacak. Temizlik İşleri Müdürlüğü'nce koordine edilen etkinlikler ücretsiz olacak. Çocukların aileleriyle birlikte keyifli zaman geçirebilmeleri adına her türlü eğitici ve eğlendirici faaliyetin yer alacağı etkinlilere katılanlar keyifli vakit geçirerek unutulmaz bir gün yaşayacaklar.