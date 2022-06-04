Çevre Haftası Kula'da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor

Manisa'nın Kula ilçesinde Çevre Haftası dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Her yıl 1-7 Haziran tarihleri arasında kutlanan Çevre Haftası dolayısıyla Kula'da çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Sabah saatlerinde Selim Sabahat Palanduz Anadolu Lisesi'nde başlayan programda, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliği ekipleri tarafından öğrencilere güvenli bisiklet kullanımı ile ilgili seminer verildi. Daha sonra protokol üyeleri ile birlikte emniyet güçleri önderliğinde bisikletle şehir turu atan öğrenciler, Kent Meydanı'na kadar pedal çevirdi. 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri çerçevesinde ise 4 Eylül Ahmet Sabahat Özmen Ortaokulu öğrencileri, Kula Kent Ormanı'nda protokol üyeleri ile birlikte fidan dikimi yaptı. Programın son aşamasında ise Kaymakam Kemal Duru'nun da bulunduğu protokol üyeleri ve öğrenciler, Kula 80.Yıl Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi bahçesinde kurulan spor parkurunda kıyasıya mücadele etti.

Renkli görüntülere sahne olan etkinlikler, 7 Haziran tarihine kadar devam edecek.