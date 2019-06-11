Çevre Haftasında renkli görüntüler

Turgutlu Belediyesi Çevre Haftası etkinlikleri çerçevesinde Irlamaz Rekreasyon Alanı'nda çocuklara yönelik bir etkinlik düzenledi. Çocukların aileleri ile birlikte keyifli vakit geçirdiği etkinlikte Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın da çocuklarla birlikte düzenlenen yarışmalara katılarak onların mutluluklarına ortak oldu.

Turgutlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen ve Irlamaz Rekreasyon Alanı'nda gerçekleşen Çevre Haftası etkinliklerinde çocuklar çevre temizliği konusunda bilinçlendirilirken, gönüllerince eğlenerek keyifli vakit geçirmenin mutluluğunu yaşadı. Düzenlenen etkinliğe Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Başkan Yardımcıları Fırat Honaz, Evren Erbaş Ser de katıldı.

Çocukların mutluluklarına ortak olarak onlarla keyifli vakit geçiren Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Biliyorsunuz seçim döneminde 11 maddelik bir seçim manifestomuz vardı. Bunlardan birinci konu başlığımız doğa ve çevreydi. Doğamıza ve çevremize çok ciddi bir özen göstereceğimizi, bundan sonra yetişecek olan yeni nesle bu konuda çok ciddi projelerimizi anlatmıştık. Bu projelerimizden bir tanesini daha yaşıyoruz. Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında burada festival havası yaşıyoruz. Çocuklarımızın çevreye duyarlı olarak büyümesi, onların geleceği adına şartların daha sağlıklı oluşması için önce eğitim kurumlarımızdan ve çocuklarımızdan başladık. Ben bu çalışmamıza katkıda bulunan başta TEMA Vakfı olmak üzere okul müdürlerimize, başkan yardımcılarımıza ve Temizlik İşleri Müdürlüğü personelimize teşekkür ediyorum” dedi.

Etkinlik kapsamında katılımcılar bir yandan çevre temizliği yaparken bir yandan da çeşitli oyunlarla renkli bir gün geçirmenin keyfini yaşadı. Oyunlara Belediye Başkanı Çetin Akın da eşlik ederek çocukların mutluluklarına ortak oldu. Programın sonunda katılımcılara çeşitli hediyeler dağıtıldı.