Çevre kirliliğine karşı file ördüler

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Alaşehir Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından çevre kirliliğinin önlenmesine destek amacıyla, file örme, torba dikme kursu açıldı.

Alaşehir Halk Eğitim Müdürlüğü çevre kirliliğine neden olan naylon poşet kullanımının azaltılması için file örme kursu açtı. 163 saatlik eğitimde kursiyerler file örme ve torba dikme eğitimi alacak. İlk olarak 15 kursiyerin katıldığı kursu Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun ve eşi Duygu Uçgun da ziyaret etti. Kurs hakkında bilgi veren Alaşehir Halk Eğitim Merkezi Müdürü Süleyman Ölmez, "Kursta kursiyerler evlerinde kullanılmayan pantolon, gömlek gibi atılmış giyeceklerden torba dikiyorlar. Evlerindeki artık iplerden file örüyorlar. Çevre kirliliğini önlemek ve aile ekonomisine katkı sağlamaktır. Kursiyerlerimiz kursa ilgi gösterdiler, kurslarımız devam edecek" dedi.

Kursun çok faydalı olacağını belirten Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, "Hem sıfır atık projesine destek amacıyla mesaj vermiş oluyoruz hem de çevre kirliliğinin en önemli sebeplerinden birisi olan naylon poşet kullanımını bir şekilde sonlandırmış bulunuyoruz. Çok sefer kullanılmalı eski gömlekler kullanılıyor, file örülüyor. Duyarlılık gösterdiğiniz için, Halk Eğitim Müdürümüzü, hocamızı ve siz Alaşehirli çalışan kadınları tebrik ediyorum" diye konuştu.