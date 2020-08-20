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Çevreci minik, topladığı atık pilleri büyükşehire teslim etti

Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, minik bir çevreciyi ağırladı.

Topladığı atık pilleri Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Mühendisi Birçe Türk'e teslim eden 3. sınıf öğrencisi Arkın Ege Özdemir'e çevreye olan duyarlılığı nedeniyle teşekkür edilerek, atık pil toplama kutusu hediye edildi.


ODTÜ Ülkem Koleji 3. Sınıf öğrencisi Arkın Ege Özdemir, Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığını ziyaret ederek, topladığı atık pilleri teslim etti. Minik Arkın'ın çevre duyarlılığını takdirle karşılayan ve Arkın Ege Özdemir'i daire başkanlığında ilgiyle ağırlayan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı çalışanları, atık pillerin çevreye verdiği zararın bilincinde olarak bunları ayrı toplayan öğrenciye teşekkür etti. Topladığı atık pilleri Çevre Mühendisi Birçe Türk ile birlikte atık pil geri dönüşüm kutusuna atan Arkın Ege Özdemir'e çevreye olan duyarlılığı nedeniyle teşekkür edilerek, atık pil toplama kutusu hediye edildi.

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