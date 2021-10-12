Çevreci tesisin yer teslimi yapıldı

Kırkağaç ilçesine bağlı İlyaslar mahallesine inşa edilecek olan tesisin yer teslimi yüklenici firmaya yapılırken, çevreci yatırım için ilk kazma önümüzdeki günlerde vurulacak. Öte yandan MASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde başarıyla işletilen Gölmarmara Atıksu Arıtma Tesisinin de çevre izin belgesinin yenilendiği açıklandı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün vizyonu doğrultusunda hayata geçirdiği çevreci yatırımlarına bir yenisini daha ekliyor. Gediz ve Bakırçay nehirlerini kirlilikten korumak için tüm imkanlarıyla çalışan MASKİ, Kırkağaç ilçesine bağlı İlyaslar mahallesine de yeni bir Atıksu Arıtma Tesisi inşa edecek. Mahallede inşa edilecek tesis 2 bin 500 kişiye hitap edecek ve günde 250 metreküp atıksu arıtma kapasitesine sahip olacak. 4 milyon 150 bin TL yatırım maliyetiyle inşa edilecek tesis için yüklenici firmaya yer teslimi yapıldı. Yer teslimine MASKİ Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir, Büyükşehir Belediyesi Kırkağaç Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Tahsin Arslan, MASKİ İlçe Şefi Fahri Dinçer, İller Bankası yetkilileri, yüklenici firma temsilcileri ve İlyaslar Mahalle Muhtarı Faruk Yayla yer aldı.

İlyaslar Mahalle Muhtarı Faruk Yayla, hizmetlerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkürlerini ileterek, “Dün yaş günümdü. Bugün hediye gibi oldu. Mahallemizin atıksu arıtma tesisinin yer teslimi yapıldı. Cengiz Başkanıma tesisin projesini çizip, elektriğini, suyunu, altyapısını hazırlayan herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah tesisimiz bir yıl içerisinde kazasız belasız faaliyete geçecek. Büyükşehir Belediyesi'ne ve İlyaslar halkına hayırlı olsun” diye konuştu.

Gölmarmara AAT'nin 'Çevre İzin Belgesi' yenilendi

Öte yandan MASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde başarıyla işletilen Gölmarmara Atıksu Arıtma Tesisinde, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerinin yaptığı incelemelerin ardından Çevre İzin Belgesinin 5 yıllığına yenilendiği bildirildi.

Çevre mevzuatı konusundaki çalışmalar titizlikle devam ediyor

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün gençlere daha sağlıklı ve yaşanabilir bir Manisa bırakma hedefleri doğrultusunda il genelinde 19 atıksu arıtma tesisini başarıyla işlettiklerini belirtti. Çevik, “MASKİ Genel Müdürlüğü olarak işlettiğimiz tüm tesisler için çevre mevzuatı konusundaki çalışmalara titizlikle devam ediyoruz. İdaremizin çevreye duyarlılığı, iş sağlığı ve güvenliği konularındaki hassasiyeti ve özverili çalışmaları sayesinde Gölmarmara Atıksu Arıtma Tesisimiz diğer tüm tesislerimiz gibi başarılı bir şekilde işletilmektedir” diye konuştu.