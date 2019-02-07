Çevreyi kirleten hafriyat ve molozlar temizlendi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Yunusemre ilçesine bağlı Horozköy Mahallesi'nde bilinçsizce çevreye dökülen molozları temizledi. Vatandaşlara moloz dökmeyin uyarısında bulunan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Ertuğrul Yıldırım, 231 71 45 numaralı Alo Hafriyat Hattı'nı aramaları durumunda Büyükşehir ekiplerinin molozları adresinden aldığını hatırlattı.

Manisa merkez Yunusemre ilçesine bağlı Horozköy Mahallesi'nde Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı önderliğinde boş alanlara kaçak olarak dökülmüş inşaat yıkıntı atıklarının temizleme işlemlerine başlandı. Çalışmanın, çevre kirliliği tespit edilen diğer mahallelerde de devam edeceği belirtildi. Şehrin daha temiz ve düzenli olması için tüm ilçelerde çevre denetimlerinin devam ettiğini belirten Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Ertuğrul Yıldırım, “Manisa il sınırında faaliyet gösteren 331 hafriyat firması araçlarından toplam 460 adet hafriyat aracına taşıma belgesi düzenlendi. Bu araçlara 24 saat uydu takibi yapılarak, kaçak dökümün önüne geçilmekte” dedi.

Bugüne kadar yapılan temizlik çalışmaları ile ilgili de bilgi veren Yıldırım, “Manisa ilimiz geneli Hafriyat Depolama Sahalarında toplam 2 milyon 804 bin 268 metreküp hafriyat toprağı bertaraf edilmiş olup, kaçak dökümlerin temizlenmesi ve kazı dolgu işlemlerinin kontrol altına alınması ile toplam 4 milyon 200 bin metreküp hafriyat toprağı atığı bertaraf edilmiştir. Ev ve iş yerlerinden kaynaklanan tadilat molozlarınızla ilgili bilgi almak için; Alo Hafriyat hattından 0 (236) 231 71 45 bize ulaşabilirsiniz. Manisa Büyükşehir Belediyesine gelip tahakkuk işlemleriniz yapıldıktan sonra hafriyat ekibimiz molozları adresinizden alarak bertarafını sağlamaktadır” diye konuştu.