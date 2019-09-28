Cezaevi firarisi son işinde suçüstü yakalandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir bağ evine hırsızlık için giren 2 kişi evden çaldığı eşyalarla birlikte kısa bir kovalamacanın ardından jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şahıslardan birinin cezaevi firarisi ve 3 ayrı suçtan aranma kaydı olduğu öğrenildi.

Olay, dün gece Manisa'nın Yunusemre ilçesi Akgedik Mahallesinde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Muradiye Jandarma Karakol Komutanlığı'na bağlı ekipler devriye attığı sırada bir bağ evinin önünde duran araçtan şüphelenerek durdu. Kapısı açık bağ evinden ellerinde çuvallarla çıkan iki şahıs jandarma ekiplerini görünce kaçmaya başladı. Kısa bir kovalamacanın ardından iki şüpheli üzüm bağının içinde jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Çaldıkları eşyalarla birlikte yakalanan Tarık C. (24) ve Erkan D. (38) jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarma ekipleri şahısların çaldığı çuvalların içerisinden çıkan hızar makinesini, 20 litrelik benzini, iki adet 12 kilogramlık piknik tüpünü, bakır tepsileri ve el fenerini yapılan incelemenin ardından bağ evinin sahibine teslim etti. Ekipler, Tarık C.'nin cezaevi firarisi olduğunu tespit ederken, hırsızlık, yaralama ve askeri ceza kanununa muhalefet gibi suçlardan arandığını da belirledi. Gözaltına alınan şahıslar jandarmadaki sorgularının ardından adli mercilere sevk edilmek üzere Manisa şehir Hastanesinde sağlık kontrolüne çıkarıldı. Sağlık kontrolünün ardından adliye sevk edilen şüphelilerden cezaevi firarisi Tarık C., tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Erkan D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.