Cezaevinde milli mücadele kahramanı Parti Pehlivan anlatıldı

Milli mücadelenin önde gelen isimlerinden biri olan Parti Pehlivan Manisa E Tipi Ceza İnfaz Kurumunda düzenlenen söyleşi programında anıldı. Şehitler Haftası etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen söyleşide Yazar Dr. Serra Menekay ve Bünyamin As Ceza İnfaz Kurumunda bulunan hükümlü ve tutuklulara Milli Mücadele döneminde büyük fedakarlıklar gösteren dönemin kahramanlarını anlattı. Cumhuriyet Başsavcı Vekili Abdullah Köşşekoğlu, Ceza İnfaz Kurumlarından Sorumlu Cumhuriyet Savcısı Kamil Yılmaz, E Tipi Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Mehmet Akgüç ve Denetimli Serbestlik Müdürü Nurullah Menteşe'nin katılım sağladığı programda Manisa Cezaevinde Başgardiyan olarak çalışmakta iken gönüllülerle birlikte direnişin ilk kıvılcımlarını yakan Parti Pehlivan'ın hikayesi ilgiyle dinlendi. Program sonunda Cumhuriyet Başsavcı Vekili Abdullah Köşşekoğlu ve Cumhuriyet Savcısı Kamil Yılmaz, günün anısına konferansın konuğu Bünyamin As ile Serra Menekay'a teşekkür belgesi ile hediyelerini takdim etti.

Kendisini yaralayan mermilerle gömüldü

Anadolu'yu işgal eden düşman kuvvetlerine düzenledikleri baskınlarla dönemin özel kuvvetleri olma özelliği taşıyan Kuva-yı Milliye hareketinin bölgedeki en büyük gücü olan Parti Pehlivan, Balkanlardan Manisa'ya göçerek Cezaevinde Başgardiyanlık yaptı. Görevi devam ederken Manisa'nın işgal edilmesiyle birlikte yanına aldığı gönüllü hükümlülerle bölgedeki ilk düzenli direniş olan Bergama Baskınını gerçekleştirdi. Demirci, Gördes, Sındırgı, Selendi, Kula'dan Alaşehir'e kadar uzanan savunma hattında düşmanla çarpışan İstiklal Madalyalı kahraman Parti Pehlivan milli mücadeleden sonra Hacıhaliller Köyüne yerleşerek yaşamına devam etti. Torunu Mehmet Baskak'ın aktardığına göre mücadelede bir gözünü kaybeden Parti Pehlivan, savaşta kendisini yaralayan bir rivayete göre 3, bir rivayete göre 9 mermi ile birlikte 1941 yılında defnedildi.