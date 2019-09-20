Cezaevinde sultani üzüm hasadı

Manisa'nın Salihli ilçesi Durasıllı Mahallesi'nde bulunan T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğünde 50 dekar alanda 35 hükümlünün yardımı ile 60 ton sofralık üzüm üretimi gerçekleştirildi. Sofralık üzümler Türkiye genelindeki cezaevlerine gönderilirken üzümler yüksek kalitesi ile ihracatçı firmaların da ilgi odağı oldu.

Birçok sebze ve meyve üretimi ile dikkat çeken Salihli T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü, Durasıllı Mahallesi Karagöl mevkisindeki 50 dekarlık alanda 2016 yılında Türkiye'deki cezaevleri arasında en büyük üzüm üretim merkezini kurdu. Merkezdeki ilk sofralık üzümlerin ise hasadına bu yıl başlandı.

“60 ton üzüm hasat edildi”

Salihli T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü olarak 2016 yılında yaklaşık 50 dekarlık bir alanda sultaniye üzümü üretimine başladıklarını belirten Salihli T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü Ziraat Mühendisi Ali Ömür Bereketli, “Bu yıl ilk hasadı gerçekleştirdiğimiz üzüm bağında yaklaşık 60 ton üzüm kesimi gerçekleştirildi. Yaş üzümlerimiz ceza infaz kurumlarına gönderilmekle birlikte satış reyonlarımızda halkımızın da satışına sunuldu. Ülkemizde bulunan ceza infaz kurumlarımızın tarımsal faaliyetleri kapsamında en büyük ve en profesyonel bağcılık faaliyeti kurumumuz bünyesinde gerçekleştirilmektedir. Sofralık üzümümüze bir çok ihracatçı firmadan da alım konusunda talep geldi. Ürettiğimiz üzümlerin bir kısmını kurutup birer kilogramlık ambalajlarla yine halkımıza satmaktayız" dedi.

“İhracat hedefimiz var”

“Sofralık sultaniye üzümümüzün bu sene ilk hasadını yapıyoruz” diyen Salihli T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürü Erkan Keskin şunları söyledi: “İlk hasadımız olması nedeniyle ortaya koyduğumuz hedefleri yakalamış bulunmaktayız. 60 ton olan hasadımıza ulaştık. Profesyonel bir ekip eşliğinde özenle ciddi bir üretim gerçekleştirdik. Bu nedenle sofralık üzümlerimize çok sayıda ihracatçı firmada talep gösterdi. Ancak bu hasat sezonu itibariyle üzümlerimizi ilk etapta ülkemizin çeşitli bölgelerinde bulunan ceza infaz kurumlarına gönderdik. Ancak T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü olarak ihracat hedefimiz var. Ayrıca reyonlarımızda da halkımızla buluşturduk. Ziraat mühendisimizin önderliğinde 35 hükümlümüzle birlikte oldukça verimli bir hasat donemi gerçekleştiriyoruz.”