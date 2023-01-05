Cezalarını kamu yararına çalışarak çekecekler

İş birliği protokolü imza törenine Vali Yaşar Karadeniz, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz, Cumhuriyet Savcısı Süleyman Özen, Denetimli Serbestlik Müdürü Cenk Arslan katıldı. Manisa Valiliği ve Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı arasında iş birliği protokolü imzalandı. İş birliği protokolü ile haklarında kamuya yararlı bir işte ücretsiz olarak çalışma kararı verilenlerin yeniden suç işlemesini engelleyici etkenleri güçlendirmek, sosyalleşmesini teşvik etmek, toplumu suça karşı korumak, üretken-verimli, kanunlara ve toplumsal kurallara saygılı, sorumluluk taşıyan bir yaşam biçimine uyumunu kolaylaştırmak amaçlanıyor. Protokol çerçevesinde Manisa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün yetki alanı içerisinde bulunan yerlerde, Valilik bünyesinde bulunan kurumlarda temizlik hizmetleri, bakım-onarım hizmetleri, çevre düzenleme hizmetleri ve genel idari hizmetleri iş kollarında 2 bin 500 yükümlünün ücretsiz olarak çalıştırılması planlanıyor.

Çalışmaya ilişkin Vali Karadeniz'e bilgi veren Cumhuriyet Savcısı Süleyman Özen, “Yapılan protokolün amacı artık para cezası almış, kesinleşmiş cezalarının infazı sırasında ödeme gücü olmayıp ceza bedeli almaksızın o aşamada kamu yararına işte çalıştırarak hükümlerin cezalarının infazını sağlayan bir sistem” diye konuştu.

Görev yapacak kişi sayısı hakkında bilgi veren Denetimli Serbestlik Müdürü Cenk Arslan ise 2 bin erkek 500 bayan olmak üzere toplam 2 bin 500 kişinin temizlik, genel idari hizmetler, bakım-onarım ve çevre düzenlemesi alanlarında çalışacaklarını söyledi.

Kamu yararına bir işte çalıştırma sisteminin çok medeni bir yaklaşım olduğunu ifade eden Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz, uygulamanın faydalı olduğunu belirterek, iş birliği protokolünün hayırlı olmasını temenni etti.

Vali Yaşar Karadeniz de yaptığı konuşmada, “İş birliği protokolü, hem adliyenin infaz sistemine katkı sunacak, hem kamu kurum kuruluşlarımızın yardımcı hizmetler, büro personeli gibi alanlardaki ihtiyaçlarına katkı sunacak bir çalışma olacak. Aynı zamanda cezalarını tamamlayan veya para cezası almış hükümlülerin toplumla da kaynaşmalarına katkı sunacaktır. İş birliği protokolümüzün hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından hazırlanan iş birliği protokolü Vali Yaşar Karadeniz ve Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz tarafından imzalandı.