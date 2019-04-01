CHP, AK Parti ve MHP'li belediyeleri kazandı

Yerel seçimlerin kesin olmayan sonuçlarına göre biri büyükşehir 17'si ilçe belediyesi olmak üzere Manisa'daki 18 belediyeden 9'unu AK Parti, 5'ini MHP, 4'ünü de CHP kazandı. 2014 seçimlerinde hiçbir belediyesi olmayan CHP kazandığı 4 belediye ile Manisa'daki seçimlerde başarı elde ederken, Manisa'nın iki ilçesinde ise başkanları çok az oy farkları belirledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesini MHP'li adayı Cengiz Ergün 3. kez girdiği seçimi de kazanırken, AK Parti ve MHP'nin elindeki 4 belediyeyi ise Manisa'da hiç belediyesi olmayan CHP kazandı. CHP en büyük başarıyı ise Alaşehir ilçesinde gösterdi. 71 yıl sonra ilk kez bir sol partinin kazandığı Alaşehir'de Ahmet Öküzcüoğlu ilçenin yeni belediye başkanı oldu. Turgutlu'da büyük bir çekişmeye sahne olan seçimde ise CHP'li Çetin Akın rakibi MHP'li Turgay Şirin'i 450 oy farkla geçerek, Turgutlu'nun yeni belediye başkanı oldu. CHP'nin en rahat kazandığı ilçeler ise Akhisar ve Saruhanlı oldu. Akhisar ve Saruhanlı'da 3 dönemleri dolduğu için yeniden aday gösterilmeyen AK Parti'li belediye başkanlarının yerine yeni adaylarla seçime giren AK Parti Akhisar ve Saruhanlı'da seçimleri kaybetti. Akhisar'da CHP'nin adayı Besim Dutlulu yüzde 55.41'le, Saruhanlı'da da CHP'nin adayı Zeki Bilgin yüzde 55.97 ile seçimi kazandı.

AK Parti'nin kazandığı ilçeler: "Şehzadeler: Ömer Faruk Çelik yüzde 46.11, Yunusemre: Mehmet Çerçi: yüzde 42.86, Ahmetli: Ahmet Alhan yüzde 42.47, Gölmarmara: Kamil Öz yüzde 50.26, Demirci: Selami Selçuk yüzde 59.10, Köprübaşı: Regaip Topuz yüzde 49.35, Gördes: Muhammet Akyol yüzde 60.54, Kırkağaç: Yaşar İsmail Gedüz yüzde 44.07, Soma: Ali Tulup yüzde 43.91"

MHP'nin kazandığı ilçeler: "Salihli: Zeki Kayda yüzde 49.99, Sarıgöl: Necati Selçuk yüzde 52.29, Kula: Hüseyin Tosun yüzde 65.82, Selendi: Nurullah Savaş yüzde 61.26."

CHP'nin kazandığı ilçeler: "Akhisar: Besim Dutlulu yüzde 55.41, Saruhanlı Zeki Bilgin yüzde 55.97, Alaşehir: Ahmet Öküzcüoğlu yüzde 49.86, Turgutlu: Çetin Akın yüzde 37.22."

Sadece 61 oy farkla kazandı

Manisa'da en çok seçmenin bulunduğu Yunusemre ilçesinde kesin olmayan seçim sonuçlarına göre AK Parti'nin adayı mevcut Belediye Başkanı Mehmet Çerçi rakibi İYİ Parti'li Kürşad Mithat Özkan'dan 61 oy fazla alarak seçimi kazandı. Mehmet Çerçi 57 bin 871 oy alırken Kürşad Mithat Özkan 57 bin 810 oy aldı.

28 oy başkanı belirledi

Köprübaşı ilçesinde ise AK Parti'li Regaip Topuz 4 bin 650 oy alarak rakibi İYİ Parti'li Fatih Taşlı'dan 28 oy fazla alarak seçimi kazandı. Fatih Taşlı 4 bin 622 oy alabildi.