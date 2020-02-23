CHP Manisa İl Kongresi başladı

Olağan Kongresi Yunusemre Millet Çarşısı Konferans Salonunda coşkulu bir şekilde başladı. İki adayın başkanlık için yarıştığı kongrede 649 delege oy kullanacak.

CHP Manisa'da mevcut başkan Semih Balaban ikinci dönem için, Gülşah Durbay ise bir ilki gerçekleştirmek için CHP Manisa İl Başkanlığını kazanabilmek için yarışacak.

Adaylardan ilk olarak salona gelen CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban delegeler tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. 'Örgüt senin arkanda' sloganlarıyla karşılanan Balaban, tüm delegelerle tek tek selamlaştı. Başkanlığın bir diğer adayı olan ve Manisa'da bir ilki gerçekleştirerek ilk kadın İl başkanı olmak için yarışan CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Gülşah Durbay da alkışlarla karşılandı. Her iki başkan adayı el ele tutuşup delegeleri selamlayarak birbirlerine başarılar diledi.

Yunusemre Millet Çarşısı'nda saat 10.00'da başlayan kongrede 649 delege yeni başkanı seçmek için oy kullanacak. 2017'de yapılan seçimde kullanılan 574 oyun 342'sini alarak başkan seçilen Semih Balaban, ikinci dönem başkan olmak için aday olurken, kongreye CHP Manisa Milletvekilleri, geçmiş dönem milletvekilleri, CHP'li belediye başkanları ve çok sayıda partili katıldı.