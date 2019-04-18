CHP Salihli İlçe Danışma Kurulu toplantısı yapıldı

Manisa'nın Salihli ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Danışma Kurulu toplantısı yapıldı. CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban'ın da katıldığı toplantıda, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleriyle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Salihli Ziraat Odası Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlarken, açılış konuşmasını CHP Salihli İlçe Başkanı İsmet Kocabıyık yaptı. Kocabıyık, “Seçimler süresince yönetim olarak, kadın kolları olarak, adayımız olarak, belediye meclis üyeleri arkadaşlarımız olarak ve gençlik kollarımızla birlikte partili üyelerimizle elimizden geldiğince çalışıp, çabaladık. Çalışan, emek veren, destek veren bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yerel seçimlerde çok çalıştık, çok çabaladık, çok koştuk herkesin emeğine sağlık” dedi.

Salihli'de ilk defa 50 bin oy ile yüzde 47'lik oranla seçim kaybettiklerini belirten CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban ise şunları söyledi: “Bu tabi hepimiz için üzüntü verici bir durumdur. Biz her zaman Salihli'yi ön planda tuttuğumuz için üzüldük ama yine de yapılanlar yapıldı. Önemli olan derlenip toparlanmaktır. Manisa il geneli olarak baktığımızda hedeflere ulaşamasak ta sıfır belediyeden 4 belediye yükseldik. 6 tane büyükşehir belediye meclis üyesinden 17 üyeye çıktık. Bize düşen görev, hatalarımızdan ders almak ve bu dersleri aldıktan sonra da parti içi mücadeleyi seçim sürecinde bırakarak tek yürek olmak.”

Salihli Ziraat Odası Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıya CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, İlçe Başkanı İsmet Kocabıyık, belediye başkan adayı Mazlum Nurlu, belediye meclis üyeleri, kadın ve gençlik kolları ile parti üyeleri katıldı.