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CHP Turgutlu İlçe Başkanı ve yönetimi görevden alındı

CHP Turgutlu İlçe Başkanı Yakup Çilel resmen görevden alındı.

Çilel'in yerine ilçe yönetiminde yer alan Orhan Eratıcı'nın atandığı açıklandı.


10 Ocak 2017 tarihinde yapılan ilçe kongresinde seçimi kazanarak ilçe başkanı olan CHP Turgutlu İlçe Başkanı Yakup Çilel ve yönetimi görevden alındı. Çilel'in resmen görevden alındığı öğrenilirken yerine Orhan Eratıcı'nın getirildiği ve önümüzdeki günlerde yeni yönetimin atanacağı öğrenildi.


Öte yandan görevden alınan ilçe başkanı Yakup Çilel'in basın açıklamasını önümüzdeki günlerde yapacağı öğrenildi.

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