CHP'de Akhisar İlçe Belediye Başkan Adayı Besim Dutlulu oldu

CHP Genel Merkezinin 2 Aralık'ta açıkladığı ve Akhisar'ında içinde bulunduğu eğilim yoklamasında üyeler sandık başına giderek Akhisar Belediye Başkan Adayı'nı belirledi. Yapılan seçimde oyların yaklaşık yüzde 66'sını alan Besim Dutlulu, CHP'nin Akhisar Belediye Başkan Adayı oldu.

CHP Akhisar İlçe Belediye başkan adaylığı yarışında Bülent Sağlam, Aynur Üngün, Alkan Tavlı, Besim Dutlulu, Deniz Engin Erdem ve Adnan Selvi yer aldı.

3150 üyeden 2 bin 85 üye 6 sandıkta oylarını kullandı. CHP Kocaeli Milletvekili Parti Meclis üyesi Haydar Akar'ın Sandık kurulu başkanlığı yaptığı eğilim yoklaması seçiminde, Akhisarlı olan CHP Manisa Milletvekili A. Vehbi Bakırlıoğlu'nda katıldığı Otel Tütün Büyük salonda başlayan eğilim yoklama seçimi saat 08.00'de başladı ve saat 18.00'de sona erdi.

Kullanılan 2085 oydan 15'i geçersiz sayılırken, oy dağılımı şöyle gerçekleşti. Besim Dutlulu 1192, Adnan Selvi 404, Alkan Tavlı 271, Bülent Sağlam 105, D. Engin Erdem 95 ve Aynur Üngün 3 oy aldı.