CHP'den çirkin saldırıya kınama

Alaşehir CHP İlçe Başkanı Ahmet Akgündüz, Belediye Başkan Yardımcısı Halil Koç'a yapılan saldırıyı kınadı. Akgündüz yapılan saldırıda sadece Halil Koç'un değil tüm Alaşehir'in kolunun kırıldığını söyledi.

Alaşehir CHP İlçe Başkanı Ahmet Akgündüz partisinin ilçe lokalinde düzenlediği basın toplantısıyla dün akşam saatlerinde Alaşehir Belediye Başkan Yardımcısı Halil Koç'a yapılan saldırıyı kınadı. Toplantıya CHP ilçe yönetimi ve vatandaşlar katıldı.

Yapılan saldırıda sadece Belediye Başkan Yardımcısı Halil Koç'un değil tüm Alaşehir'in kolunun kırıldığını kaydeden Akgündüz, "Dün akşam saat 19.00 sıralarında Alaşehir Belediye Bakan Yardımcımız Halil Koç, aracına binmek üzereyken sokak ortasında iki kişi tarafından haince bir saldırıya uğradı. Saldırı sonucu yalnız Belediye Başkan Yardımcımız Halil Koç'un değil başta Alaşehir Belediye Başkanımız Ahmet Öküzcüoğlu olmak üzere Tüm Alaşehirlilerin kolu kırılmıştır. Dün akşam yaşanan bu üzücü hadisenin ve seçim süreci başladığı günden bu yana Alaşehir'de meydana gelen benzeri olayların artık son bulmasını diliyoruz. Seçim öncesinde Osmaniye Mahallesinde, Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'nun işletmesinde, seçim günü sandıklarda, şehir merkezinde bir akaryakıt istasyonunda gerçekleşen silahlı saldırıların arkasında Alaşehir'deki yönetim anlayışının değişmesini istemeyen şehir eşkıyalarının ve rant çetelerinin zihniyeti olduğunu düşünüyoruz. Demokratik hukuk devletlerinde şiddetin her türlüsü suçtur ve şiddete destek olmak göz yummak aynı suça iştirak etmektir. Bu gibi şiddet olaylarının son bulması için toplumsal birlik ve beraberliklerimize zara gelmemesi için sessizliğimizi koruyor ve Alaşehir halkının sağduyulu davranmaya davet ediyoruz. Bu olayın faillerinin gerekli cezayı alacağına olan inancımızla Belediye Başkan Yardımcımız Halil Koç'a ve Alaşehir halkına geçmiş olsun dileklerimiz sunuyoruz." dedi.