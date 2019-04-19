CHP'li Balaban'dan Başkan Akın'a övgü

Cumhuriyet Halk Partisi Manisa İl Başkanı Semih Balaban, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ı ziyaret ederek hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkan Akın'dan övgüyle söz eden Başkan Balaban, “Başkanımızın önümüzdeki 5 yıllık süreçte verdiği sözleri yerine getirerek, bu başarı çıtasını çok daha yukarıya taşıyacağına inanıyoruz” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Manisa İl Başkanı Semih Balaban, İYİ Parti Manisa İl Başkan Yardımcısı Özlem Topdemir, İYİ Parti Büyükşehir Meclis Üyesi Çetin Çavdarlı ve CHP Turgutlu İlçe Başkanı Orhan Eratıcı ile birlikte Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ı makamında ziyaret etti. Başkan Akın'a hayırlı olsun dileklerini ileten Balaban “Çetin Akın başkanımız geçtiğimiz hafta mazbatasını alarak görevine başladı. Bizlerde Başkanımızı ziyaret ederek bir kez daha tebrik etmek istedik. O gün Turgutlu'da büyük bir mutluluk yaşadık. Değerli Başkanımız Millet İttifakının adayı olarak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilçedeki özlemine son vermiştir. Kendisi Turgutlu'ya değer katacak çalışmalara imza atacaktır. Göreve geldiği ilk günden bu yana da halkla iç içe olarak farkını ortaya koymuştur. Önümüzdeki 5 yıllık süreçte de verdiği sözleri yerine getirerek, bu başarı çıtasını çok daha yukarıya taşıyacağına dair inancımızla, kendisine gerçekleştireceği çalışmalarda kolaylıklar diliyorum” dedi.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ise, “Sayın İl Başkanımız Semih Balaban'a, İYİ Parti Manisa İl Başkan Yardımcısı Özlem Topdemir'e, İYİ Parti Büyükşehir Meclis üyesi Çetin Çavdarlı'ya ve CHP Turgutlu İlçe Başkanı Orhan Eratıcı'ya gerçekleştirmiş oldukları nezaket ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Kendilerinin de destekleriyle Turgutlu'da önemli bir başarı elde ettik. Bundan sonra hep birlikte el ele vererek Turgutlumuz için canla başla çalışacağız. Turgutlu için güzel günlerin kapısını araladık, ilk adımı attık ve devamında da güzellikler peşi sıra gelecek” şeklinde konuştu.