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CHP'li başkan hizmet için AK Parti'li başkanla buluştu

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, AK Parti İlçe Başkanı Serkan Baş ile Nurgül Fidan Spor Tesislerinde buluşarak yapılması gereken çalışmalar için birlikte hareket etme kararı alındı.


Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, AK Parti İlçe Başkanı Serkan Baş, Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, Turgutlu İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İsmail Eksür ve Turgutlu Belediyesi daire müdürleriyle birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ancak yaşanan aksaklıklar nedeniyle tam anlamıyla kullanılamayan Nurgül Fidan Spor Tesislerini gezdi. Yapılması gereken çalışmalar ve yaşanan süreçle ilgili istişarelerde bulunuldu.


Başkan Akın yaptığı açıklamada, “Bizim her zaman önceliğimiz hizmet olmuştur. Turgutlu'ya yapılması düşünülen yatırımlar, Irlamaz Spor Tesisleri ve Atatepe Spor Tesisleri gibi konularda AK Parti İlçe Başkanı Serkan Baş ile birlikte görüş alışverişinde bulunduk. Bundan sonra yapılacak olan çalışmalarda birlikte hareket ederek Turgutlu için el ele çalışacağız.” dedi.


Turgutlu AK Parti İlçe Başkanı Serkan Baş ise, “Önemli olan Turgutlu'ya yapılacak olan hizmettir. Belediye Başkanımız Çetin Akın'a Turgutlu'da yapılması gereken çalışmalarla ilgili her zaman destek olmaya hazırız” şeklinde konuştu.

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