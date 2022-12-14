CHP'li Gürtunca gündemi değerlendirdi

Doğrusu ve hakkaniyetli olan budur.” dedi.

CHP Şehzadeler İlçe Başkanı Hakan Gürtunca ve ilçe yönetimi Şehzadeler İlçe Binasında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Şehirde çözülmeyi bekleyen çok sayıda sorun olduğunu kaydeden Gürtunca, “İlçemizde Kızılay'a ait bir bina var ve bu binanın kiracıları mevcut. Kızılay'ın bu binası Manisa'nın Şehzadeler'in en güzel lokasyonunun olduğu yerde ve bu daireler maalesef üstü üstüne 940 bin TL'ye 1 milyon TL'ye peşkeş çekiyor Oradaki bir daire en az bugün 2.5 milyon TL değerinde. İçi yapılı dairede içi harabe durumundaki dairede 940-950 bin TL. Biz bu durumu direkt Ankara'ya ilettik. İşin garip tarafı bu ihaleyi İstanbul'daki firmanın Manisa yereldeki taşeronu olan emlakçılar daha ihale bitmeden kiracılara gidip insanlara mağduriyet yaşatıyorlar. Orada yapılı daireler de var ben gittim gördüm için onarılmış tadilat yapılmış çok güzel valizinizi alın gidin yerleşin. Diğer taraftan öyle daireler var ki kapağı çekiyorsunuz mutfak dolabının elinizde kalıyor. O dairede 940 bu dairede 940. Buradan Manisa Kızılay yetkililerine sesleniyorum. Bununla ilgili açıklama yapacak mısınız? Biliyorsunuz Kızılay'ın sahip olduğu mallar bu ülkenin yüreği merhametli yardımsever insanlarının verdiği bağışlarla yapıldı. Bir yerde Siz Beyt'ül Mala hükmediyorsun bu yaptığınız Beyt'ül Mala ve o iyi yürekli insanlara karşı ayıptır.” dedi.

Kiralar yüzde 300-500 oranında arttı

Şehir merkezinde Vakıflar'a ait olan dükkanlarda da yüzde 300-500 arasında kira artışlarının yaşandığını vurgulayan Gürtunca, “Konut kiralarında yüzde 25'i geçemeyecek, ticarethanelerde TÜFE oranında zam yapılabilecek denilen bir ortamda Vakıflar'a ait binalardaki kiraların artışlarından tüm esnaf muzdarip durumda. Esnaf suskun, gün bekliyor. Fırtına öncesi sessizlik yaşanıyor ve herkes gün bekliyor.” diye konuştu.

İlçedeki 4 mahalleye toplu ulaşım yok

Şehzadeler'in en mağdur bölgesinden birinin Tabane denilen Bayındırlık, Gediz, Kocatepe ve İshakçelebi mahallerini kapsayan bölge olduğunu anlatan Gürtunca, “Bu 4 mahallemiz yıllardır kendilerine söz verilmesine rağmen hala toplu ulaşımdan yararlanamıyorlar. Bir tane toplu taşıma aracı yok. Şehri yöneten belediyelerimiz su parasını eşit alıyor mu, vergiyi eşit alıyor mu? O zaman hizmetini de eşit götürmek zorunda. Doğrusu ve hakkaniyeti budur. Alınan vergilerle şehrin bir kısmına değil her bölgesine eşit hizmet götürülmesi gerekir. Bu bölgedeki insanlar dolmuşa binebilmek için kilometrelerce yürüyor. Güzelyurt'a, Uncubozköy'e giden toplu taşıma hizmeti bu bölgeye de gitmeli ve bu vatandaşlarımızın mağduriyeti bir an önce giderilmelidir.” şeklinde konuştu.

Şehzadeler Belediyesinin bütçe görüşmeleri sırasında birçok belediye hizmetine farklı tarifeler üzerinden zamlar yapıldığını ifade eden Gürtunca, “Zabıtanın yerinde muayene ücreti 60 TL'den 150 TL'ye, çim biçme makinesi 135 TL'den 435 TL'ye gibi farklı zamlar yapıldı. Hizmeti götürebilmek için elbette kaynağa ihtiyaç var. Yaşadığımız gerçekler var. Ama Şehzadeler Belediyesinin uyguladığı zam oranlarına bakınca TÜİK'ten daha yüksek olduğu görülüyor ve bu da bize TÜİK'in rakamlarının gerçeği yansıtmadığını gösteriyor.” dedi.

Şehzadeler'in bir tarım şehri olduğuna da dikkat çeken Gürtunca Sulama Birliklerinin aldığı ücretlerden çiftçilerin muzdarip olduğunu ve bu durumun çözülmesinin elzem olduğunu söyledi.